Деньги собирают на обновление Дома-музея декабристов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители Дома-музея декабристов собирают деньги на обновление помещений с помощью краудфандинга. Кампанию по сбору средств запустили на сайте «Планета.ру».

«Сейчас в залах музея идет ремонт. Его проводят за счет бюджета Курганской области. Но на закупку нового оборудования для залов средств не хватило. Поэтому я и моя команда взяли на себя ответственность за обновление музейных витрин», — рассказала на странице проекта представитель ГАУК «Курганское областное музейное объединение», куда входит Дом-музей декабристов, Александра Яковлева.

По ее словам, в музее нужно заменить десять витрин для экспонатов. На две из них планируют собрать деньги с помощью краудфандинга. Витрины размесят в гостиной дома. Представительница организации отметила, что на две витрины им необходимо собрать 53 385 рублей. В эту сумму входит стоимость витрин, вознаграждений для тех, кто переведет деньги, и налоги с комиссиями.

Ранее курганцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, предлагали бесплатно посетить местные музеи. Акция действовала 31 октября и 28 ноября.

Представители музея собирают деньги на две таких витрины Фото: сайт «Планета.ру»