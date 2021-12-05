От COVID умерло рекордное число курганцев

В Курганской области в октябре от COVID умерло 697 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области Росстат зафиксировал рекордные данные по смертности от коронавируса. В октябре от COVID умерло 697 человек, до этого максимум был в августе 2021 года, тогда от коронавируса умерло 417 человек.

«Основная причина смерти COVID-19 зафиксирована в октябре у 697 человек. В октябре прошлого года от коронавируса скончалось 95 человек (рост в 7,3 раза)», — говорится в таблице Росстата под названием «Сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция за октябрь 2021 года».

В сентябре этого года от коронавируса погибло 386 человек. Это в 20,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так же в статистических данных есть сведения по смертям, которые стали причиной осложнений от COVID-19. Таких в октябре 2021 года было 43, что на 38 меньше, чем в октябре 2020 года.

Ранее URA.RU писало, что в среднем в сентябре в Курганской области от COVID умирали по 12-13 человек в день. В начале октября и. о. главного врача Курганской городской больницы №2 (ковидный госпиталь) Владимир Герасимов говорил, что только в этом медучреждении ежедневно умирает семь-восемь пациентов. Вместе с тем, по данным сайта стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования по вопросам COVID), максимальная смертность в регионе в сентябре составляла шесть человек в день (шесть дней), а девять дней из 30 от коронавируса никто не умирал. Всего, по данным оперштаба, в сентябре было 104 смерти от COVID.