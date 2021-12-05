Евгений Куйвашев собирает мэров на традиционное большое совещание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вызвал глав городов на базу отдыха «Гранатовая бухта» под Сысертью. 7 декабря там пройдет масштабное совещание, сообщили URA.RU несколько источников в областной власти. По одной версии, речь пойдет о подготовке к выборам главы региона осенью 2022 года, по другой — о ситуации с коронавирусом.

«У губернатора 7 декабря будет встреча с мэрами под Сысертью, запланировано большое совещание. Такие сейчас проводятся раз в квартал. Участникам настоятельно не советовали как-либо комментировать [содержание и итоги встречи]», — поделился собеседник агентства, близкий к резиденции губернатора.

Информация об основной теме совещания разнится. По версии первого инсайдера, будет обсуждаться ход вакцинации от коронавируса. Для разговора с мэрами, уточнил источник, будет приглашен замгубернатора по соцполитике Павел Креков. «Он заслушает доклады [о темпах вакцинации] и даст новые вводные», — заявил информатор. По данным другого собеседника, главным предметом обсуждения станут выборы губернатора в сентябре 2022 года.

Уточнить официально, когда пройдет совещание и что будет основной темой, в областном департаменте информполитики не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос, ответ пока не последовал.

В предыдущий раз Куйвашев собирал мэров в «Гранатовой бухте» в июне. Мероприятие проходило в два дня: первый был отдан под неформальное общение (говорили, что чиновники устроили турнир по волейболу), а второй посвящен обсуждению реализации нацпроектов. То собрание стало первым за почти полтора года — до начала пандемии коронавируса встречи были традиционными.