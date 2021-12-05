05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021
02 декабря 2021

ГИБДД раскрыла подробности ДТП, в котором погибла семья из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
ДТП унесло жизни четырех тюмецев Фото:

Сотрудники ГИБДД установили личности погибших 5 декабря в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие унесло жизни семьи с детьми.

«Установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковсом на 97 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50 лет, его 46-летняя жена и сыновья 22 и 12 лет», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее агентство писало, что, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Scania, ехавший из Омска в Сыктывкар не смог выбрать безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля Chevrolet Lacetti. После этого Chevrolet, в котором находилась семья, выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Все, кто ехал в легковом автомобиле погибли, водители грузовиков не пострадали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники ГИБДД установили личности погибших 5 декабря в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие унесло жизни семьи с детьми. «Установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковсом на 97 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50 лет, его 46-летняя жена и сыновья 22 и 12 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее агентство писало, что, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Scania, ехавший из Омска в Сыктывкар не смог выбрать безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля Chevrolet Lacetti. После этого Chevrolet, в котором находилась семья, выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Все, кто ехал в легковом автомобиле погибли, водители грузовиков не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...