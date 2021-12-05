ГИБДД раскрыла подробности ДТП, в котором погибла семья из Тюмени

06 декабря 2021 в 12:27 Размер текста - 17 +

ДТП унесло жизни четырех тюмецев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД установили личности погибших 5 декабря в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие унесло жизни семьи с детьми. «Установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковсом на 97 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50 лет, его 46-летняя жена и сыновья 22 и 12 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее агентство писало, что, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Scania, ехавший из Омска в Сыктывкар не смог выбрать безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля Chevrolet Lacetti. После этого Chevrolet, в котором находилась семья, выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Все, кто ехал в легковом автомобиле погибли, водители грузовиков не пострадали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники ГИБДД установили личности погибших 5 декабря в ДТП на трассе Тюмень — Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие унесло жизни семьи с детьми. «Установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковсом на 97 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50 лет, его 46-летняя жена и сыновья 22 и 12 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Ранее агентство писало, что, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Scania, ехавший из Омска в Сыктывкар не смог выбрать безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля Chevrolet Lacetti. После этого Chevrolet, в котором находилась семья, выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Все, кто ехал в легковом автомобиле погибли, водители грузовиков не пострадали.