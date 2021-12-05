05 декабря 2021
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Губернатор ЯНАО проведет прямую линию в необычном формате. Инсайд URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов будет одновременно отвечать на вопросы населения и журналистов Фото:

Ежегодная «прямая линия» с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, назначенная на 15 декабря, пройдет в этом году в новом формате, сообщили URA.RU источники во властных структурах. Глава региона, как ожидается, ответит на вопросы не только жителей региона, но и представителей СМИ.

«Сбор вопросов от населения уже начался. 15 декабря губернатор выйдет в прямой эфир, чтобы дать на них ответы. Однако возможно, пресс-конференции по итогам года как таковой не будет — она будет объединена с прямым эфиром. Во всяком случае, такой вариант сейчас прорабатывается», — рассказали собеседники агентства.

О предстоящем прямом эфире, в ходе которого губернатор ответит на вопросы ямальцев, Дмитрий Артюхов уже объявил на своих страницах в социальных сетях. В пресс-службе губернатора ЯНАО корреспонденту URA.RU рассказали, что о формате прямой линии сообщат позже.

Ранее сообщалось, что по итогам прямой линии в 2020 году Артюхов собрал глав муниципалитетов на закрытом совещании. Губернатору тогда поступило 1763 вопроса, на десятки из них глава региона отвечал в течение двух часов.

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Ежегодная «прямая линия» с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, назначенная на 15 декабря, пройдет в этом году в новом формате, сообщили URA.RU источники во властных структурах. Глава региона, как ожидается, ответит на вопросы не только жителей региона, но и представителей СМИ. «Сбор вопросов от населения уже начался. 15 декабря губернатор выйдет в прямой эфир, чтобы дать на них ответы. Однако возможно, пресс-конференции по итогам года как таковой не будет — она будет объединена с прямым эфиром. Во всяком случае, такой вариант сейчас прорабатывается», — рассказали собеседники агентства. О предстоящем прямом эфире, в ходе которого губернатор ответит на вопросы ямальцев, Дмитрий Артюхов уже объявил на своих страницах в социальных сетях. В пресс-службе губернатора ЯНАО корреспонденту URA.RU рассказали, что о формате прямой линии сообщат позже. Ранее сообщалось, что по итогам прямой линии в 2020 году Артюхов собрал глав муниципалитетов на закрытом совещании. Губернатору тогда поступило 1763 вопроса, на десятки из них глава региона отвечал в течение двух часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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