Дмитрий Артюхов будет одновременно отвечать на вопросы населения и журналистов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ежегодная «прямая линия» с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, назначенная на 15 декабря, пройдет в этом году в новом формате, сообщили URA.RU источники во властных структурах. Глава региона, как ожидается, ответит на вопросы не только жителей региона, но и представителей СМИ.

«Сбор вопросов от населения уже начался. 15 декабря губернатор выйдет в прямой эфир, чтобы дать на них ответы. Однако возможно, пресс-конференции по итогам года как таковой не будет — она будет объединена с прямым эфиром. Во всяком случае, такой вариант сейчас прорабатывается», — рассказали собеседники агентства.

О предстоящем прямом эфире, в ходе которого губернатор ответит на вопросы ямальцев, Дмитрий Артюхов уже объявил на своих страницах в социальных сетях. В пресс-службе губернатора ЯНАО корреспонденту URA.RU рассказали, что о формате прямой линии сообщат позже.

Ранее сообщалось, что по итогам прямой линии в 2020 году Артюхов собрал глав муниципалитетов на закрытом совещании. Губернатору тогда поступило 1763 вопроса, на десятки из них глава региона отвечал в течение двух часов.