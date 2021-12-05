В УФСИН подтвердили смерть заключенного тюменской колонии

В тюменской ИК-2 скончался заключенный Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тело осужденного 3 декабря без признаков жизни было обнаружено в тюменской ИК-2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вышеуказанной колонии погиб 20-летний заключенный.

«3 декабря 2021 года в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области было обнаружено тело осужденного без признаков жизни. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка. Ее материалы будут переданы в следственные органы. Как ранее указывало URA.RU, по информации социальных сетей, в тюменской ИК-2 было найдено тело 20-летнего заключенного, который, предположительно, работал там уборщиком.