05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В УФСИН подтвердили смерть заключенного тюменской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, тюремная камера
В тюменской ИК-2 скончался заключенный Фото:

Тело осужденного 3 декабря без признаков жизни было обнаружено в тюменской ИК-2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вышеуказанной колонии погиб 20-летний заключенный.

«3 декабря 2021 года в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области было обнаружено тело осужденного без признаков жизни. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка. Ее материалы будут переданы в следственные органы. Как ранее указывало URA.RU, по информации социальных сетей, в тюменской ИК-2 было найдено тело 20-летнего заключенного, который, предположительно, работал там уборщиком.

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Тело осужденного 3 декабря без признаков жизни было обнаружено в тюменской ИК-2. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вышеуказанной колонии погиб 20-летний заключенный. «3 декабря 2021 года в ИК-2 УФСИН России по Тюменской области было обнаружено тело осужденного без признаков жизни. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по данному факту в УФСИН России по Тюменской области проводится проверка. Ее материалы будут переданы в следственные органы. Как ранее указывало URA.RU, по информации социальных сетей, в тюменской ИК-2 было найдено тело 20-летнего заключенного, который, предположительно, работал там уборщиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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