Курганец помогал призывникам «откосить» от армии

К осужденному обратились 13 призывников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана оштрафовали за то, что он за деньги советовал людям, как избежать службы в армии. Некоторых клиентов он обманул. Данная информация была размещена 6 декабря на сайте областной прокуратуры.

«Судом установлено, что осужденный в 2019—2020 гг. за денежное вознаграждение в размере 25 000 — 30 000 [рублей] помогал лицам призывного возраста уклониться от призыва на военную службу. Так, он консультировал их как надо вести себя в военном комиссариате, а также о необходимости сообщения ложных сведений о наличии у них кожного заболевания и его симуляции», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что соучастник осужденного оформлял призывникам поддельные медицинские заключения о наличии у них заболевания. Осужденный помог шести призывникам, а у семи он взял деньги, но не стал помогать. Молодого человека обвинили в пособничестве в уклонении граждан от военной службы и мошенничестве. Его оштрафовали на 200 000 рублей. Представители прокуратуры обжаловали приговор, так как считают его слишком мягким.

В 2020 году житель Кургана сбежал из военкомата после того, как его признали годным к прохождению военной службы. Другой призывник дал взятку медику за справку о заболевании, с которым не забирают в армию. Позже он пришел с повинной в следственные органы, благодаря чему его освободили от уголовной ответственности.