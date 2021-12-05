Тюменец доказал в суде, что его незаконно посчитали наркоманом

Из-за усталости сотрудница лаборатории «нашла» в анализах водителя наркотики (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области через суд опротестовал результаты медосвидетельствования, согласно которым его могли лишить водительского удостоверения за езду под наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«17 августа 2021 года на дороге Сладково — Маслянский был остановлен автомобиль, за рулем находился мужчина. Медосвидетельствование показало, что в его анализах обнаружили наркотическое вещество. Однако в суде водитель свою вину не признал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как пояснил водитель, на следующий день он сам прошел обследование в психиатрической больнице, где следов наркотиков не нашли. Мужчина попросил суд прекратить производство в отношении него.

Чтобы установить истину, была допрошена сотрудница лаборатории, которая и проверяла анализы задержанного. Женщина призналась, что допустила ошибку и неверно указала результат, так как была уставшей из-за большого количества работы.

По итогу тюменца признали невиновным. Это помогло ему избежать лишения водительских прав и штрафа в 30 тысяч рублей.