05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Тюменец доказал в суде, что его незаконно посчитали наркоманом

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за усталости сотрудница лаборатории «нашла» в анализах водителя наркотики (архивное фото) Фото:

Житель Тюменской области через суд опротестовал результаты медосвидетельствования, согласно которым его могли лишить водительского удостоверения за езду под наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«17 августа 2021 года на дороге Сладково — Маслянский был остановлен автомобиль, за рулем находился мужчина. Медосвидетельствование показало, что в его анализах обнаружили наркотическое вещество. Однако в суде водитель свою вину не признал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как пояснил водитель, на следующий день он сам прошел обследование в психиатрической больнице, где следов наркотиков не нашли. Мужчина попросил суд прекратить производство в отношении него.

Чтобы установить истину, была допрошена сотрудница лаборатории, которая и проверяла анализы задержанного. Женщина призналась, что допустила ошибку и неверно указала результат, так как была уставшей из-за большого количества работы.

По итогу тюменца признали невиновным. Это помогло ему избежать лишения водительских прав и штрафа в 30 тысяч рублей.

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Житель Тюменской области через суд опротестовал результаты медосвидетельствования, согласно которым его могли лишить водительского удостоверения за езду под наркотиками. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «17 августа 2021 года на дороге Сладково — Маслянский был остановлен автомобиль, за рулем находился мужчина. Медосвидетельствование показало, что в его анализах обнаружили наркотическое вещество. Однако в суде водитель свою вину не признал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Как пояснил водитель, на следующий день он сам прошел обследование в психиатрической больнице, где следов наркотиков не нашли. Мужчина попросил суд прекратить производство в отношении него. Чтобы установить истину, была допрошена сотрудница лаборатории, которая и проверяла анализы задержанного. Женщина призналась, что допустила ошибку и неверно указала результат, так как была уставшей из-за большого количества работы. По итогу тюменца признали невиновным. Это помогло ему избежать лишения водительских прав и штрафа в 30 тысяч рублей.
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