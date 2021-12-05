05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В ЯНАО наградили полицейского, спасшего семью из горящего здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония, посвященная присвоению стадиону
Капитан полиции Сергей Гербач был награжден медалью губернатора ЯНАО Д. А. Артюхова «За мужество и самоотверженность» Фото:

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Тазовскому району ЯНАО капитан полиции Сергей Гербач был награжден за спасение жителей из горящего дома. Об этом сообщается на официальном сайте окружного УМВД.

«На мероприятии, приуроченном к 91-летию Тазовского района, сотрудник полиции капитан полиции Гербач Сергей Николаевич, оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Тазовскому району, награжден медалью губернатора ЯНАО Д. А. Артюхова „За мужество и самоотверженность“», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сергей Гербач в декабре 2020 года, во время пожара спас 9-месячного малыша, детей двух и четырех лет и их мать из горящего жилого дома. Сам полицейский после ЧП попал в больницу с множественными порезами и обмороженными стопами — спасая людей, он не успел обуться и стоял в снегу босиком.

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Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Тазовскому району ЯНАО капитан полиции Сергей Гербач был награжден за спасение жителей из горящего дома. Об этом сообщается на официальном сайте окружного УМВД. «На мероприятии, приуроченном к 91-летию Тазовского района, сотрудник полиции капитан полиции Гербач Сергей Николаевич, оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Тазовскому району, награжден медалью губернатора ЯНАО Д. А. Артюхова „За мужество и самоотверженность“», — говорится в сообщении прокуратуры. Сергей Гербач в декабре 2020 года, во время пожара спас 9-месячного малыша, детей двух и четырех лет и их мать из горящего жилого дома. Сам полицейский после ЧП попал в больницу с множественными порезами и обмороженными стопами — спасая людей, он не успел обуться и стоял в снегу босиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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