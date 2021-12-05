05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Преподавателя челябинского вуза посадили за поборы со студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
Суд приговорил взяточника к 4,6 года лишения свободы (фото из архива) Фото:

Бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске приговорили к лишению свободы за миллионные поборы со студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил бывшему заведующему кафедрой УралГУФК наказание — 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый с 2013 года по 2020 год получил от студентов университета свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сумма полученных взяток конфискована в доход государства. Преподаватель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3, ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размерах).

Поборы преподавателя со студентов были выявлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Они же осуществляли оперативное сопровождение расследования. В сентябре 2020 года за получение взяток были осуждены экс-ректор УралГУФК Евгений Орехов и его дочь — их приговорили к шести годам колонии строгого режима и четырем годам колонии общего режима.

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Бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске приговорили к лишению свободы за миллионные поборы со студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил бывшему заведующему кафедрой УралГУФК наказание — 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый с 2013 года по 2020 год получил от студентов университета свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов», — сообщили в надзорном ведомстве. Сумма полученных взяток конфискована в доход государства. Преподаватель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3, ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размерах). Поборы преподавателя со студентов были выявлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Они же осуществляли оперативное сопровождение расследования. В сентябре 2020 года за получение взяток были осуждены экс-ректор УралГУФК Евгений Орехов и его дочь — их приговорили к шести годам колонии строгого режима и четырем годам колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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