В Кургане запускают новое приложение для отслеживания автобусов

06 декабря 2021 в 17:25 Размер текста - 17 +

Новое приложение для отслеживания автобусов Кургана находится в стадии запуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане появится новое приложение для отслеживания автобусов. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Выпустили давно позабытые проездные, цена на поездку по которым ниже разового проезда (проездные „Кузнечик“, „Элкарт“). На данный момент запускаем за свой счет проект удобного приложения для пассажиров, в том числе мобильного, по которому легко отследить, где находится ваш автобус и через сколько минут он прибудет к вашей остановке», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте». На момент написания новости, в Кургане можно было отследить автобусы на сайте МКУ «Транспортное управление» и с помощью сервиса Bustime. Ранее горожане несколько раз жаловались на сбои в работе отслеживающих сайтов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане появится новое приложение для отслеживания автобусов. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области. «Выпустили давно позабытые проездные, цена на поездку по которым ниже разового проезда (проездные „Кузнечик“, „Элкарт“). На данный момент запускаем за свой счет проект удобного приложения для пассажиров, в том числе мобильного, по которому легко отследить, где находится ваш автобус и через сколько минут он прибудет к вашей остановке», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте». На момент написания новости, в Кургане можно было отследить автобусы на сайте МКУ «Транспортное управление» и с помощью сервиса Bustime. Ранее горожане несколько раз жаловались на сбои в работе отслеживающих сайтов.