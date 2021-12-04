04 декабря 2021

Ученый: антитела от дельта-штамма не защитят от «Омикрона»

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По словам Андрея Исаева, большое количество мутаций «Омикрона» затрудняет возможность прогнозов Фото:

Выработанные после болезни другими штаммами COVID-19 антитела не защитят от «Омикрона». Об этом заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Перекрестного иммунитета между „омикроном“ и другими штаммами не возникнет. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения „омикроном“, не будут защищать от „дельты“ — и наоборот», — передает слова Андрея Исаева ТАСС.

Большое количество мутаций означает, что полноценная вирусная частица «Омикрона» структурно отличается от частиц других штаммов, объясняет ученый. По его мнению, COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О.

Также он отметил, что «Омикрон» — абсолютно новый феномен. Большое количество мутаций этого штамма сильно усложняет возможность прогнозировать дальнейшее развитие вируса, резюмировал Исаев.

Ранее URA.RU сообщало, что вирусологи допускают возможную пользу «Омикрона» в борьбе с пандемией. Член-корреспондент РАН назвал условия для введения локдауна в начале 2022 года.

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Выработанные после болезни другими штаммами COVID-19 антитела не защитят от «Омикрона». Об этом заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «Перекрестного иммунитета между „омикроном“ и другими штаммами не возникнет. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения „омикроном“, не будут защищать от „дельты“ — и наоборот», — передает слова Андрея Исаева ТАСС. Большое количество мутаций означает, что полноценная вирусная частица «Омикрона» структурно отличается от частиц других штаммов, объясняет ученый. По его мнению, COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О. Также он отметил, что «Омикрон» — абсолютно новый феномен. Большое количество мутаций этого штамма сильно усложняет возможность прогнозировать дальнейшее развитие вируса, резюмировал Исаев. Ранее URA.RU сообщало, что вирусологи допускают возможную пользу «Омикрона» в борьбе с пандемией. Член-корреспондент РАН назвал условия для введения локдауна в начале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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