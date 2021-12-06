К банкротству сына челябинского экс-губернатора подключилась ФНС

Налоговики через суд требуют от Александра Дубровского выплатить недоимки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В процесс банкротства Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, включилась налоговая инспекция. Это следует из базы данных судебных дел.

«Иск подан Межрайонной ИФНС №17 по Челябинской области 11 ноября, ответчиком выступает Дубровский Александр Борисович. Речь идет о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц. Первое заседание назначено на 20 декабря», — пояснили URA.RU в Ленинском районном суде Челябинска.

Заявление о личном банкротстве подал в сентябре 2021 года сам Дубровский-младший. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются.

Долги сына бывшего главы региона, образовавшиеся в рамках банкротства ПО «Монтажник», оцениваются в 274 млн 159 тыс. рублей. Ранее суд отказывался принять заявление Дубровского, но осенью 2021 года процесс все же начался. Если Дубровский-младший будет признан банкротом, с него уже не смогут взыскать долги другие кредиторы, среди которых значатся ФНС, органы власти, Магнитогорский металлургический комбинат и несколько десятков коммерческих организаций.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2018 году, когда Борис Дубровский руководил регионом. Компания занималась возведением конгресс-холла «Крылья», который должен появиться к назначенным на лето 2020 года в Челябинске саммитам стран ШОС и БРИКС. Мероприятия были отменены, в сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, а его экс-директора Алексея Павлюка арестовали. Претензии кредиторов приближаются к 2 млрд рублей. Сына экс-губернатора как основного совладельца «Монтажника» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности.