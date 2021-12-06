Российские власти упростят жизнь обманутым дольщикам

Фонд защиты прав дольщиков сможет сократить сроки восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Правительство РФ разрешило достаивать объекты, которые готовы не менее чем на 80%. Если этот показатель меньше — дольщикам возместят потраченные ими средства.
«Соответствующие изменения были внесены правительством РФ в правила принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности. В качестве одного из определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она должна быть не менее 80%», — сообщается на официальном сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства.
В организации напомнили, что существует два механизма восстановления прав граждан. В первом случае дольщик получает денежную компенсацию. Это самый быстрый способ восстановления гражданина в правах. Компенсация рассчитывается из стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и строительной готовности.
Во втором случае происходит достройка жилья. Это может занять довольно много времени. В Фонде уточнили, что дело не только в строительной готовности объекта, но и в состоянии проектно-сметной документации. Она может находиться в таком неудовлетворительном состоянии, что ее придется восстанавливать с нуля.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Свою инициативу он направил в адрес правительства РФ. Краснов уточнил, что в 2021 году властям и прокуратуре удалось восстановить в правах около 35 тысяч дольщиков.
Фонд защиты прав дольщиков сможет сократить сроки восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Правительство РФ разрешило достаивать объекты, которые готовы не менее чем на 80%. Если этот показатель меньше — дольщикам возместят потраченные ими средства. «Соответствующие изменения были внесены правительством РФ в правила принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности. В качестве одного из определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она должна быть не менее 80%», — сообщается на официальном сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства. В организации напомнили, что существует два механизма восстановления прав граждан. В первом случае дольщик получает денежную компенсацию. Это самый быстрый способ восстановления гражданина в правах. Компенсация рассчитывается из стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и строительной готовности. Во втором случае происходит достройка жилья. Это может занять довольно много времени. В Фонде уточнили, что дело не только в строительной готовности объекта, но и в состоянии проектно-сметной документации. Она может находиться в таком неудовлетворительном состоянии, что ее придется восстанавливать с нуля. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Свою инициативу он направил в адрес правительства РФ. Краснов уточнил, что в 2021 году властям и прокуратуре удалось восстановить в правах около 35 тысяч дольщиков.