Российские власти упростят жизнь обманутым дольщикам

06 декабря 2021 в 16:24 Размер текста - 17 +

Правительство РФ разрешило достраивать дома, которые готовы не менее чем на 80% Фото: Анна Майорова © URA.RU Фонд защиты прав дольщиков сможет сократить сроки восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Правительство РФ разрешило достаивать объекты, которые готовы не менее чем на 80%. Если этот показатель меньше — дольщикам возместят потраченные ими средства. «Соответствующие изменения были внесены правительством РФ в правила принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности. В качестве одного из определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она должна быть не менее 80%», — сообщается на официальном сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства. В организации напомнили, что существует два механизма восстановления прав граждан. В первом случае дольщик получает денежную компенсацию. Это самый быстрый способ восстановления гражданина в правах. Компенсация рассчитывается из стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и строительной готовности. Во втором случае происходит достройка жилья. Это может занять довольно много времени. В Фонде уточнили, что дело не только в строительной готовности объекта, но и в состоянии проектно-сметной документации. Она может находиться в таком неудовлетворительном состоянии, что ее придется восстанавливать с нуля. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Свою инициативу он направил в адрес правительства РФ. Краснов уточнил, что в 2021 году властям и прокуратуре удалось восстановить в правах около 35 тысяч дольщиков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фонд защиты прав дольщиков сможет сократить сроки восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Правительство РФ разрешило достаивать объекты, которые готовы не менее чем на 80%. Если этот показатель меньше — дольщикам возместят потраченные ими средства. «Соответствующие изменения были внесены правительством РФ в правила принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности. В качестве одного из определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она должна быть не менее 80%», — сообщается на официальном сайте Фонда защиты прав участников долевого строительства. В организации напомнили, что существует два механизма восстановления прав граждан. В первом случае дольщик получает денежную компенсацию. Это самый быстрый способ восстановления гражданина в правах. Компенсация рассчитывается из стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и строительной готовности. Во втором случае происходит достройка жилья. Это может занять довольно много времени. В Фонде уточнили, что дело не только в строительной готовности объекта, но и в состоянии проектно-сметной документации. Она может находиться в таком неудовлетворительном состоянии, что ее придется восстанавливать с нуля. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Свою инициативу он направил в адрес правительства РФ. Краснов уточнил, что в 2021 году властям и прокуратуре удалось восстановить в правах около 35 тысяч дольщиков.