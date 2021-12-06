Иммунолог рассказал, когда штамм «Омикрон» вытеснит «Дельту»

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«Омикрон» может вытеснить «Дельта»-линию в конце января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Южноафриканский штамм «Омикрон» COVID-19 может вытеснить «Дельта»-линию к концу января 2022 года. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Наверняка „Омикрон“ вытеснит „Дельта“-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „Омикрона“ можно будет ожидать к концу января. Возможно, „Дельта“-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — объяснил Николай Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов объяснил, что победа «Омикрон» над «Дельтой» будет зависеть от скорости распространения южноафриканского штамма. «Если заразность, то есть скорость распространения, „Омикрона“ будет выше, чем у „Дельта“, то он, конечно, вытеснит. И, скорее всего, так и будет, потому что эволюция движется в сторону увеличения заразности, но конкретных данных пока нет. Есть информация, что там, где выявили „Омикрон“, „Дельту“ он вытеснил», — подчеркнул он.

Ранее в ВОЗ сообщили, что при новой мутации COVID-19 не было выявлено ни одной смерти. Обнаружен «Омикрон» уже в 38 странах. Первые случаи выявлены в России — у граждан, приехавших из ЮАР.

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Южноафриканский штамм «Омикрон» COVID-19 может вытеснить «Дельта»-линию к концу января 2022 года. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Наверняка „Омикрон“ вытеснит „Дельта“-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „Омикрона“ можно будет ожидать к концу января. Возможно, „Дельта“-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов объяснил, что победа «Омикрон» над «Дельтой» будет зависеть от скорости распространения южноафриканского штамма. «Если заразность, то есть скорость распространения, „Омикрона“ будет выше, чем у „Дельта“, то он, конечно, вытеснит. И, скорее всего, так и будет, потому что эволюция движется в сторону увеличения заразности, но конкретных данных пока нет. Есть информация, что там, где выявили „Омикрон“, „Дельту“ он вытеснил», — подчеркнул он. Ранее в ВОЗ сообщили, что при новой мутации COVID-19 не было выявлено ни одной смерти. Обнаружен «Омикрон» уже в 38 странах. Первые случаи выявлены в России — у граждан, приехавших из ЮАР.
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