Иммунолог рассказал, когда штамм «Омикрон» вытеснит «Дельту»

06 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

«Омикрон» может вытеснить «Дельта»-линию в конце января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм «Омикрон» COVID-19 может вытеснить «Дельта»-линию к концу января 2022 года. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Наверняка „Омикрон“ вытеснит „Дельта“-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „Омикрона“ можно будет ожидать к концу января. Возможно, „Дельта“-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов объяснил, что победа «Омикрон» над «Дельтой» будет зависеть от скорости распространения южноафриканского штамма. «Если заразность, то есть скорость распространения, „Омикрона“ будет выше, чем у „Дельта“, то он, конечно, вытеснит. И, скорее всего, так и будет, потому что эволюция движется в сторону увеличения заразности, но конкретных данных пока нет. Есть информация, что там, где выявили „Омикрон“, „Дельту“ он вытеснил», — подчеркнул он. Ранее в ВОЗ сообщили, что при новой мутации COVID-19 не было выявлено ни одной смерти. Обнаружен «Омикрон» уже в 38 странах. Первые случаи выявлены в России — у граждан, приехавших из ЮАР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм «Омикрон» COVID-19 может вытеснить «Дельта»-линию к концу января 2022 года. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Наверняка „Омикрон“ вытеснит „Дельта“-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки „Омикрона“ можно будет ожидать к концу января. Возможно, „Дельта“-линию мутация моментально не вытеснит, но если судить по провинциям Южной Африки, то там все идет очень быстро», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов объяснил, что победа «Омикрон» над «Дельтой» будет зависеть от скорости распространения южноафриканского штамма. «Если заразность, то есть скорость распространения, „Омикрона“ будет выше, чем у „Дельта“, то он, конечно, вытеснит. И, скорее всего, так и будет, потому что эволюция движется в сторону увеличения заразности, но конкретных данных пока нет. Есть информация, что там, где выявили „Омикрон“, „Дельту“ он вытеснил», — подчеркнул он. Ранее в ВОЗ сообщили, что при новой мутации COVID-19 не было выявлено ни одной смерти. Обнаружен «Омикрон» уже в 38 странах. Первые случаи выявлены в России — у граждан, приехавших из ЮАР.