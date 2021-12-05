Источник: в неотложку Перми поступают сотни вызовов из-за гриппа

По словам врачей, количество обратившихся за помощью растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В службу неотложной медицинской помощи Перми поступают сотни вызовов от заболевших гриппом. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из жительниц города. Она пояснила, что такую статистику ей привел лечащий врач.

«Врач рассказала, что за сутки в детскую неотложку одного только Дзержинского района поступило порядка 600 вызовов. По ее словам, даже в пики заболеваемости коронавирусом такого не было», — сообщила читательница.

Еще одна пермячка рассказала URA.RU, что на днях заболела и сдала мазок, чтобы провериться на наличие коронавируса, но у нее оказался грипп. «Мазок сдавали специально на определение типа вируса. Результат показал наличие гриппа „А“», — отметила она.

В пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья информацию о росте заболеваемости гриппом URA.RU не подтвердили. «С осени на территории региона зафиксировано более 30 случаев заболеваемости гриппом, но вспышкой это назвать нельзя. Обращения в неотложку и скорую медицинскую помощь связаны с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Все вызовы обслуживаются, каждому пациенту оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители — парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), также отмечается циркуляция вирусов гриппа A (H3N2). Точное число заболевших гриппом на сайте ведомства не уточняется. Ответ на запрос, направленный URA.RU в ведомство, не поступил

В то же время на сайте ведомства указано, что в регионе превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых и школьников. «В период с 29 ноября по 5 декабря зарегистрировано 29387 случаев ОРВИ, что на 24,7% выше показателя прошлой недели», — говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.