05 декабря 2021
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03 декабря 2021

В ХМАО умер один из основателей Сургутской ГРЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Траурная церемония состоится в зале прощания сургутской ОКБ Фото:

В Сургуте ушел из жизни заслуженный энергетик и первый главный инженер проекта по строительству Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин. Ему было 89 лет.

Нечушкин стоял у истоков создания Сургутской ГРЭС, с 1964 по 1968 год он руководил работами по разработке технико-экономического обоснования и проектного задания. А затем непосредственно руководил стройкой. «В августе 1968 года приехал в Сургут, был назначен главным инженером дирекции строящейся Сургутской ГРЭС с одновременным исполнением обязанностей директора. С 1971 по 2001 годы был заместителем директора ГРЭС по капитальному строительству», — сообщает ugra-news.

Нечушкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним запланирована на 7 декабря. В пресс-службе Сургутской ГРЭС-1 сообщили URA.RU, что руководство предприятия не планирует делать никаких заявлений для прессы в связи со смертью одного из основателей электростанции, но разместит некролог в аккаунтах ПАО ОГК-2 в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Мегиона Шамиль Аминов скончался от коронавируса. Он представлял фракцию КПРФ.

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В Сургуте ушел из жизни заслуженный энергетик и первый главный инженер проекта по строительству Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин. Ему было 89 лет. Нечушкин стоял у истоков создания Сургутской ГРЭС, с 1964 по 1968 год он руководил работами по разработке технико-экономического обоснования и проектного задания. А затем непосредственно руководил стройкой. «В августе 1968 года приехал в Сургут, был назначен главным инженером дирекции строящейся Сургутской ГРЭС с одновременным исполнением обязанностей директора. С 1971 по 2001 годы был заместителем директора ГРЭС по капитальному строительству», — сообщает ugra-news. Нечушкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним запланирована на 7 декабря. В пресс-службе Сургутской ГРЭС-1 сообщили URA.RU, что руководство предприятия не планирует делать никаких заявлений для прессы в связи со смертью одного из основателей электростанции, но разместит некролог в аккаунтах ПАО ОГК-2 в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Мегиона Шамиль Аминов скончался от коронавируса. Он представлял фракцию КПРФ.
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