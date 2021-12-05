В ХМАО умер один из основателей Сургутской ГРЭС

Траурная церемония состоится в зале прощания сургутской ОКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте ушел из жизни заслуженный энергетик и первый главный инженер проекта по строительству Сургутской ГРЭС Анатолий Нечушкин. Ему было 89 лет.

Нечушкин стоял у истоков создания Сургутской ГРЭС, с 1964 по 1968 год он руководил работами по разработке технико-экономического обоснования и проектного задания. А затем непосредственно руководил стройкой. «В августе 1968 года приехал в Сургут, был назначен главным инженером дирекции строящейся Сургутской ГРЭС с одновременным исполнением обязанностей директора. С 1971 по 2001 годы был заместителем директора ГРЭС по капитальному строительству», — сообщает ugra-news.

Нечушкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним запланирована на 7 декабря. В пресс-службе Сургутской ГРЭС-1 сообщили URA.RU, что руководство предприятия не планирует делать никаких заявлений для прессы в связи со смертью одного из основателей электростанции, но разместит некролог в аккаунтах ПАО ОГК-2 в социальных сетях.

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