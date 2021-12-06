Вирусолог назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной

07 декабря 2021 в 05:12 Размер текста - 17 +

Появление «Омикрон»-штамма говорит о новом этапе эволюции вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Вирусолог допустил, что с появлением «Омикрон»-штамма больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет „Омикрон“ болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил собеседник агентства. «Омикрон» появился в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса «Омикрон». 6 декабря были обнаружены первые случаи «Омикрон»-штамма в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Вирусолог допустил, что с появлением «Омикрон»-штамма больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет „Омикрон“ болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил собеседник агентства. «Омикрон» появился в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса «Омикрон». 6 декабря были обнаружены первые случаи «Омикрон»-штамма в России.