05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Челябинец с ножом потребовал у продавца налить пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление
Хулиган угрожал женщине расправой (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска с ножом заявился в круглосуточный магазин в ночь на 6 декабря и начал угрожать женщине-продавцу. Мужчина требовал налить ему пива и выдать сигареты.

«Ночью 6 декабря посетитель круглосуточного магазина на улице Салавата Юлаева угрожал продавцу самодельным ножом и требовал налить пива и дать сигареты. Женщина вызвала на помощь охрану», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг».

После задержания выяснилось, что данный мужчина ранее уже задерживался в соседнем супермаркете, когда пытался вынести неоплаченный товар. Хулигана передали в руки полиции, и теперь ему предстоит объяснять свои поступки правоохранителям.

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Житель Челябинска с ножом заявился в круглосуточный магазин в ночь на 6 декабря и начал угрожать женщине-продавцу. Мужчина требовал налить ему пива и выдать сигареты. «Ночью 6 декабря посетитель круглосуточного магазина на улице Салавата Юлаева угрожал продавцу самодельным ножом и требовал налить пива и дать сигареты. Женщина вызвала на помощь охрану», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг». После задержания выяснилось, что данный мужчина ранее уже задерживался в соседнем супермаркете, когда пытался вынести неоплаченный товар. Хулигана передали в руки полиции, и теперь ему предстоит объяснять свои поступки правоохранителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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