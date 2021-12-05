Челябинец с ножом потребовал у продавца налить пива

Хулиган угрожал женщине расправой (фото из архива) Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Житель Челябинска с ножом заявился в круглосуточный магазин в ночь на 6 декабря и начал угрожать женщине-продавцу. Мужчина требовал налить ему пива и выдать сигареты.

«Ночью 6 декабря посетитель круглосуточного магазина на улице Салавата Юлаева угрожал продавцу самодельным ножом и требовал налить пива и дать сигареты. Женщина вызвала на помощь охрану», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг».

После задержания выяснилось, что данный мужчина ранее уже задерживался в соседнем супермаркете, когда пытался вынести неоплаченный товар. Хулигана передали в руки полиции, и теперь ему предстоит объяснять свои поступки правоохранителям.