05 декабря 2021
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03 декабря 2021

В Миассе девушки сломали фонтан. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Момент разрушения фонтана попал на камеру видеонаблюдения Фото:

В Миассе (Челябинская область) три девушки сломали фонтан во дворе одного из домов. Действия девушек попали в объектив камеры наблюдения. Видео было опубликовано в социальных сетях.

«К поломке причастны три девушки, которые во время вечерней прогулки решили сфотографироваться возле фонтана. Одна из них попыталась залезть на самый верх фонтана, однако конструкция не выдержала и упала. После этого девушки спешно покинули место происшествия», — написали в группе «Miass.Live» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе добавили, что ищут людей, которые обладают какой-либо информацией о девушках на видео. Их просят обратиться в отдел полиции «Северный» или в дежурную часть.

Три девушки сломали фонтан в северной части Миасса
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) три девушки сломали фонтан во дворе одного из домов. Действия девушек попали в объектив камеры наблюдения. Видео было опубликовано в социальных сетях. «К поломке причастны три девушки, которые во время вечерней прогулки решили сфотографироваться возле фонтана. Одна из них попыталась залезть на самый верх фонтана, однако конструкция не выдержала и упала. После этого девушки спешно покинули место происшествия», — написали в группе «Miass.Live» в социальной сети «ВКонтакте». В группе добавили, что ищут людей, которые обладают какой-либо информацией о девушках на видео. Их просят обратиться в отдел полиции «Северный» или в дежурную часть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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