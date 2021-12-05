Момент разрушения фонтана попал на камеру видеонаблюдения Фото: «Свободный Миасс» в «ВКонтакте»

В Миассе (Челябинская область) три девушки сломали фонтан во дворе одного из домов. Действия девушек попали в объектив камеры наблюдения. Видео было опубликовано в социальных сетях.

«К поломке причастны три девушки, которые во время вечерней прогулки решили сфотографироваться возле фонтана. Одна из них попыталась залезть на самый верх фонтана, однако конструкция не выдержала и упала. После этого девушки спешно покинули место происшествия», — написали в группе «Miass.Live» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе добавили, что ищут людей, которые обладают какой-либо информацией о девушках на видео. Их просят обратиться в отдел полиции «Северный» или в дежурную часть.

Три девушки сломали фонтан в северной части Миасса Фото: «Свободный Миасс» в «ВКонтакте»