В смерти медика из ЯНАО от коронавируса обвинили санаторий. «Заразилась чуть ли не в первый день»

07 декабря 2021 в 05:30 Размер текста - 17 +

Фельдшер заразилась на отдыхе в санатории, считает ее сын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Фельдшер скорой помощи центральной районной больницы Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская, которая умерла от коронавируса, могла заразиться инфекцией в санатории «Ласточка» в Тюмени. Об URA.RU рассказал сын Козловской Александр. «В начале октября она была в санаторий „Ласточка“ под Тюменью. Через полторы недели ей стало плохо, у нее поднялась температура, проявились симптомы ОРВИ. После этого я забрал ее оттуда, поскольку в санатории не смогли оказать помощь, и привез в Тюмень на ПЦР, который уже был отрицательный. Она по факту заразилась чуть ли не в первый день там», — рассказал URA.RU Александр Козловский. Наталья Козловская приехала в санаторий «Ласточка» по льготной путевке, полученной от работодателя, так как имела хроническое заболевание — сахарный диабет. До этого Козловская целый год проработала в «красной зоне» без прививки, так как имела противопоказания к вакцинации. Женщина рассказывала сыну, что у ее соседки по комнате в санатории были признаки респираторного заболевания. «Моя мама рассказывала, что у нее была соседка с признаками респираторного заболевания. То есть по факту от нее она, скорее всего, заразилась и это респираторное заболевание было коронавирусной пневмонией», — добавил собеседник агентства. Сейчас Александр Козловский готовит документы для обращения в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Тюмени, Роспотребнадзор и окружной депздрав. Мужчина рассчитывает, что в санатории будет проведена проверка. URA.RU обратилось к администрации санатория «Ласточка» за комментариями. На момент публикации ответа на запрос не поступило. 11 ноября от коронавирусной инфекции скончался фельдшер скорой помощи ЦРБ Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская. На момент смерти женщине было 64 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фельдшер скорой помощи центральной районной больницы Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская, которая умерла от коронавируса, могла заразиться инфекцией в санатории «Ласточка» в Тюмени. Об URA.RU рассказал сын Козловской Александр. «В начале октября она была в санаторий „Ласточка“ под Тюменью. Через полторы недели ей стало плохо, у нее поднялась температура, проявились симптомы ОРВИ. После этого я забрал ее оттуда, поскольку в санатории не смогли оказать помощь, и привез в Тюмень на ПЦР, который уже был отрицательный. Она по факту заразилась чуть ли не в первый день там», — рассказал URA.RU Александр Козловский. Наталья Козловская приехала в санаторий «Ласточка» по льготной путевке, полученной от работодателя, так как имела хроническое заболевание — сахарный диабет. До этого Козловская целый год проработала в «красной зоне» без прививки, так как имела противопоказания к вакцинации. Женщина рассказывала сыну, что у ее соседки по комнате в санатории были признаки респираторного заболевания. «Моя мама рассказывала, что у нее была соседка с признаками респираторного заболевания. То есть по факту от нее она, скорее всего, заразилась и это респираторное заболевание было коронавирусной пневмонией», — добавил собеседник агентства. Сейчас Александр Козловский готовит документы для обращения в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Тюмени, Роспотребнадзор и окружной депздрав. Мужчина рассчитывает, что в санатории будет проведена проверка. URA.RU обратилось к администрации санатория «Ласточка» за комментариями. На момент публикации ответа на запрос не поступило. 11 ноября от коронавирусной инфекции скончался фельдшер скорой помощи ЦРБ Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская. На момент смерти женщине было 64 года.