Фельдшер скорой умерла от коронавируса в ЯНАО

Умершая работала фельдшером в Тюмени и Тарко-Сале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фельдшер скорой помощи центральной районной больницы в Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская умерла от коронавируса на 65-м году жизни. Об этом пресс-служба медучреждения сообщила в своем блоге в Instagram.

«С прискорбием сообщаем, что 11 ноября 2021 года в возрасте 64 лет ушла из жизни добрый и светлый человек, фельдшер скорой помощи ГБУЗ ЯНАО „Тарко-Салинская ЦРБ“ Наталья Анатольевна Козловская», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина заразилась коронавирусом, находясь в отпуске в другом регионе. Она была не привита от ковида, поскольку имела медотвод от вакцинации.

В ЦРБ добавили, что Козловская окончила Тюменский медицинский колледж и начала работу в скорой помощи в Тюмени. «В начале 1980-х годов переехала в Тарко-Сале, сразу устроилась на работу фельдшером в отделение скорой медицинской помощи ТЦРБ. Последние два года занимала должность диспетчера по приему вызовов», — рассказали в больнице.

Ранее агентство писало, что власти ЯНАО ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, рассматривается вариант о введении в округе QR-кодов для проезда в общественном транспорте.