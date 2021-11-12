Фельдшер скорой умерла от коронавируса в ЯНАО

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Умершая работала фельдшером в Тюмени и Тарко-Сале Фото:
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Коронавирус COVID-19

Фельдшер скорой помощи центральной районной больницы в Тарко-Сале (ЯНАО) Наталья Козловская умерла от коронавируса на 65-м году жизни. Об этом пресс-служба медучреждения сообщила в своем блоге в Instagram.

«С прискорбием сообщаем, что 11 ноября 2021 года в возрасте 64 лет ушла из жизни добрый и светлый человек, фельдшер скорой помощи ГБУЗ ЯНАО „Тарко-Салинская ЦРБ“ Наталья Анатольевна Козловская», — говорится в сообщении. Отмечается, что женщина заразилась коронавирусом, находясь в отпуске в другом регионе. Она была не привита от ковида, поскольку имела медотвод от вакцинации.

В ЦРБ добавили, что Козловская окончила Тюменский медицинский колледж и начала работу в скорой помощи в Тюмени. «В начале 1980-х годов переехала в Тарко-Сале, сразу устроилась на работу фельдшером в отделение скорой медицинской помощи ТЦРБ. Последние два года занимала должность диспетчера по приему вызовов», — рассказали в больнице.

Ранее агентство писало, что власти ЯНАО ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, рассматривается вариант о введении в округе QR-кодов для проезда в общественном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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