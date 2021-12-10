Вирусолог Чумаков рассказал о фазах эволюции коронавируса

11 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

Появление омикрон-штамма может говорить о новой фазе в эволюции коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус должен пройти две фазы эволюции, по окончанию которых инфекция потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Первая фаза, это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Это фаза плохая. А хорошая фаза, уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что появление «Омикрон»-штамма COVID-19 может говорить о наступлении второй фазы эволюции инфекции. «Если окажется, что этот штамм очень заразный и очень быстро распространяется, он вытеснит все остальные, и мы может даже не увидим каких-то значимых штаммов. Но давайте посмотрим. Нам надо 2-3 недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так», — добавил ученый. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что пока не видит признаков того, что коронавирус может стать сезонной инфекцией. «Я понимаю, что всем хочется верить, и верить Африканской ассоциации врачей. Если это будет действительно так, то будет замечательно. И если министр здравоохранения ЮАР окажется прав, только все рады буду. Просто те данные, которые они публикуют, мягко говоря, странные. Их желание мне понятны, но успокаиваться я бы сейчас не стал», — уточнил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус должен пройти две фазы эволюции, по окончанию которых инфекция потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Первая фаза, это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Это фаза плохая. А хорошая фаза, уменьшение патогенности, когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что появление «Омикрон»-штамма COVID-19 может говорить о наступлении второй фазы эволюции инфекции. «Если окажется, что этот штамм очень заразный и очень быстро распространяется, он вытеснит все остальные, и мы может даже не увидим каких-то значимых штаммов. Но давайте посмотрим. Нам надо 2-3 недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы, потому что пока, в общем-то, это можно трактовать и так, и так», — добавил ученый. Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что пока не видит признаков того, что коронавирус может стать сезонной инфекцией. «Я понимаю, что всем хочется верить, и верить Африканской ассоциации врачей. Если это будет действительно так, то будет замечательно. И если министр здравоохранения ЮАР окажется прав, только все рады буду. Просто те данные, которые они публикуют, мягко говоря, странные. Их желание мне понятны, но успокаиваться я бы сейчас не стал», — уточнил собеседник агентства.