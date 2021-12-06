В мэрии Урая руководящие должности занимают семейные пары

Депутаты пожаловались в прокуратуру на ситуацию в мэрии Урая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Урая порядка пяти семейных пар занимают высокие должности. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин, уточнив, что подал заявление об этом в прокуратуру, следственный комитет и полицию.

«В администрации работает начальник комитета по управлению муниципальным имуществом Вадим Гарифов, а в подчинении находится его жена — главный специалист отдела по учету и распределению муниципального жилья. Первый заместитель главы Урая Виктор Гамузов (до того, как написал заявление об отставке) работал с женой, она занимает должность зампреда в комитете по финансам. Вадим Архипов возглавляет управления по физической культуре, в то время как его жена возглавляет отдел в администрации», — сказал Насибуллин корреспонденту агентства.

Он добавил, что должность референта в администрации занимает Дмитрий Лысюк, а его супруга является руководителем пресс-службы мэрии. Должность председателя городского комитета по финансам занимает Ирина Хусаинова, а ее муж — Роман Хусаинов, является начальником управления внутренней политики. «Такого нет ни в одном городе ХМАО. В прокуратуру города, следственный комитет и ОМВД было направлено заявление», — заключил депутат.

В администрации Урая заверили, что в мэрии никто из сотрудников не находится в непосредственном подчинении кого-либо из родственников. В связи с этим, закон не запрещает им занимать свои должности. «Замещение должностей муниципальной службы лиц, указанных в запросе, не связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, что согласно статье Федерального закона, позволяет им находиться на муниципальной службе», — сказали в мэрии.