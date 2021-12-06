Адвокат: кого будут штрафовать за остекление балконов

06 декабря 2021 в 21:22 Размер текста - 17 +

Власти смогут через суд потребовать от владельца вернуть балкону первоначальный вид, предупредил Евгений Корчаго Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Штрафы за незаконное остекление балконов коснутся всех собственников квартир, которые до марта 2022 года не успеют получить соответствующее разрешение. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. Он уточнил, что для тех, кто остеклил балкон без разрешения ранее, наказание может назначить суд. «Разрешение на остекление балконов должны будут получить владельцы жилья в любой форме собственности. Штрафы грозят только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года», — приводит слова Евгения Корчаго NEWS.RU. Если владелец квартиры остеклил балкон до вступления закона в силу, то органы власти могут подать на него в суд, уточнил адвокат. За нарушение архитектурного облика здания гражданина могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, суд заставит владельца жилья привести балкон в первоначальный вид, подчеркнул Корчаго. Штрафы за незаконную обшивку и остекление балкона начнут действовать с марта 2022 года. Собственникам понадобится разрешение на внесение изменений, если по плану дома лоджии и балконы не были застеклены. Получить его можно в архитектурной инспекции. В Минстрое уточнили, что россиян и раньше могли оштрафовать за остекление балконов. Теперь же эта норма распространилась и на юридические лица. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штрафы за незаконное остекление балконов коснутся всех собственников квартир, которые до марта 2022 года не успеют получить соответствующее разрешение. Об этом рассказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. Он уточнил, что для тех, кто остеклил балкон без разрешения ранее, наказание может назначить суд. «Разрешение на остекление балконов должны будут получить владельцы жилья в любой форме собственности. Штрафы грозят только тем, кто не получил соответствующий документ после вступления в силу новых норм в марте 2022 года», — приводит слова Евгения Корчаго NEWS.RU. Если владелец квартиры остеклил балкон до вступления закона в силу, то органы власти могут подать на него в суд, уточнил адвокат. За нарушение архитектурного облика здания гражданина могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, суд заставит владельца жилья привести балкон в первоначальный вид, подчеркнул Корчаго. Штрафы за незаконную обшивку и остекление балкона начнут действовать с марта 2022 года. Собственникам понадобится разрешение на внесение изменений, если по плану дома лоджии и балконы не были застеклены. Получить его можно в архитектурной инспекции. В Минстрое уточнили, что россиян и раньше могли оштрафовать за остекление балконов. Теперь же эта норма распространилась и на юридические лица.