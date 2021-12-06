Минстрой РФ объяснил изменения в штрафах за остекление балконов

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Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, балконы, карла маркса 164, дом где был взрыв
Со следующего года будет действовать новый приказ Минстроя Фото:

Приказ Минстроя не предусматривает изменений, россиян и раньше могли оштрафовать за остекление балконов. Теперь же смогут штрафовать и юридические лица. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — указано в telegram-канале Минстроя РФ.

С 1 марта действующее постановление утратит силу и начнет действовать новый документ. Основное изменение — теперь требования к использованию жилых помещений будут предъявлять не только гражданам, но и юридическим лицам.

Ранее стало известно, что со следующего года будут введены штрафы за незаконную обшивку и остекление балкона. Собственникам понадобится разрешение для изменений, если по плану дома балконы и лоджии не застеклены, пишет Life. Для этого нужно будет обратиться в архитектурную инспекцию, сообщает телеканал 360. Также граждан могут попросить произвести демонтаж.

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Приказ Минстроя не предусматривает изменений, россиян и раньше могли оштрафовать за остекление балконов. Теперь же смогут штрафовать и юридические лица. Об этом сообщили в Минстрое РФ. «Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — указано в telegram-канале Минстроя РФ. С 1 марта действующее постановление утратит силу и начнет действовать новый документ. Основное изменение — теперь требования к использованию жилых помещений будут предъявлять не только гражданам, но и юридическим лицам. Ранее стало известно, что со следующего года будут введены штрафы за незаконную обшивку и остекление балкона. Собственникам понадобится разрешение для изменений, если по плану дома балконы и лоджии не застеклены, пишет Life. Для этого нужно будет обратиться в архитектурную инспекцию, сообщает телеканал 360. Также граждан могут попросить произвести демонтаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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