Минстрой РФ объяснил изменения в штрафах за остекление балконов

Со следующего года будет действовать новый приказ Минстроя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приказ Минстроя не предусматривает изменений, россиян и раньше могли оштрафовать за остекление балконов. Теперь же смогут штрафовать и юридические лица. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — указано в telegram-канале Минстроя РФ.

С 1 марта действующее постановление утратит силу и начнет действовать новый документ. Основное изменение — теперь требования к использованию жилых помещений будут предъявлять не только гражданам, но и юридическим лицам.

Ранее стало известно, что со следующего года будут введены штрафы за незаконную обшивку и остекление балкона. Собственникам понадобится разрешение для изменений, если по плану дома балконы и лоджии не застеклены, пишет Life . Для этого нужно будет обратиться в архитектурную инспекцию, сообщает телеканал 360. Также граждан могут попросить произвести демонтаж.