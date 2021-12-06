CNN: Россию хотят отключить от SWIFT из-за Украины

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Новые санкции США могут введены из-за ситуации между РФ и Украиной Фото:

Власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT.

«Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, призванных удержать президента Путина от вторжения на Украину. Санкции включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный „ядерный вариант“ — отключение России от международной платежной системы SWIFT», — передает CNN со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что в США пока не приняли решение о том, вводить ли санкции, а также по срокам их вступления в силу. Также известно, что команда президента США Джо Байдена ведет переговоры о санкциях с европейскими партнерами.

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Власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT. «Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, призванных удержать президента Путина от вторжения на Украину. Санкции включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный „ядерный вариант“ — отключение России от международной платежной системы SWIFT», — передает CNN со ссылкой на источники. Источники отмечают, что в США пока не приняли решение о том, вводить ли санкции, а также по срокам их вступления в силу. Также известно, что команда президента США Джо Байдена ведет переговоры о санкциях с европейскими партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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