CNN: Россию хотят отключить от SWIFT из-за Украины

Власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT.
«Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, призванных удержать президента Путина от вторжения на Украину. Санкции включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный „ядерный вариант“ — отключение России от международной платежной системы SWIFT», — передает CNN со ссылкой на источники.
Источники отмечают, что в США пока не приняли решение о том, вводить ли санкции, а также по срокам их вступления в силу. Также известно, что команда президента США Джо Байдена ведет переговоры о санкциях с европейскими партнерами.
Власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT. «Официальные лица США прорабатывают в отношении России широкий спектр санкций, призванных удержать президента Путина от вторжения на Украину. Санкции включают новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный „ядерный вариант“ — отключение России от международной платежной системы SWIFT», — передает CNN со ссылкой на источники. Источники отмечают, что в США пока не приняли решение о том, вводить ли санкции, а также по срокам их вступления в силу. Также известно, что команда президента США Джо Байдена ведет переговоры о санкциях с европейскими партнерами.