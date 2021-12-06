В Екатеринбурге хотят сделать каток вместо ледового городка

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города.
«Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1.
Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города. «Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1. Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр.