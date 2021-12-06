В Екатеринбурге хотят сделать каток вместо ледового городка

06 декабря 2021 в 23:23 Размер текста - 17 +

Орлов отметил, что, как житель города, хотел бы, чтобы в центре Екатеринбурга располагался большой каток Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города. «Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1. Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города. «Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1. Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр.