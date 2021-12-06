В Екатеринбурге хотят сделать каток вместо ледового городка

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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
Орлов отметил, что, как житель города, хотел бы, чтобы в центре Екатеринбурга располагался большой каток Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города.

«Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1.

Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой разместить на площади 1905 года каток вместо ледового городка. Остальные активности предложено перенести в другие районы города. «Я хотел бы как житель Екатеринбурга, чтобы на главной площади города была елка и большой каток, как на Красной площади. И если жители поддержат, что я говорю, мы это реализуем на следующий год», — заявил Орлов в прямом эфире порталу E1. Мэр отметил, что для других активностей в каждом районе города есть свои площадки, например, Парк Маяковского и «Екатеринбург-Экспо», а центр города — прекрасное место для катка. «Я лично вижу его с красивыми светящимися бортами, с музыкой, играющей, допустим, с 18:00 до 21:00, хороший большой каток», — заключил мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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