Цены на свинину в РФ резко упали

07 декабря 2021 в 01:57 Размер текста - 17 +

Прогнозируется, что снижение цен на мясо продолжится в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). «Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание « Коммерсантъ » со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС). Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году. Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). «Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС). Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году. Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.