06 декабря 2021

Цены на свинину в РФ резко упали

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинина, свинья, домашний скот, туша свиньи
Прогнозируется, что снижение цен на мясо продолжится в 2022 году Фото:

Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

«Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС).

Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году.

Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

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Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). «Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС). Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году. Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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