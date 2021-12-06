Цены на свинину в РФ резко упали

Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).
«Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС).
Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году.
Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.
Стоимость свинины в России резко снизилась в связи с ростом производства и падением спроса на продукцию. Это следует из данных мониторинга Национального союза свиноводов (НСС). «Рост производства свинины и снижение спроса в четвертом квартале привели к резкому падению цен на этот вид мяса. Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 руб. и 146,46 руб. за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года», — пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов (НСС). Отмечается, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши опустились ниже уровня 2020 года. Согласно прогнозам, тенденция снижения стоимости на мясо продолжиться в следующем году. Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.