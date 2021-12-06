Пентагон отреагировал на инцидент с самолетом над Черным морем

Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости».
Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было».
Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации.
Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости». Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было». Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации.