Пентагон отреагировал на инцидент с самолетом над Черным морем

07 декабря 2021 в 02:00 Размер текста - 17 +

В США отрицают свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости». Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было». Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости». Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было». Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации.