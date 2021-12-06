06 декабря 2021

Пентагон отреагировал на инцидент с самолетом над Черным морем

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В США отрицают свою вину Фото:

Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости».

Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было».

Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации.

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Действия американского самолета-разведчика не угрожали российскому пассажирскому авиалайнеру над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», — передает сообщение РИА «Новости». Кирби отметил, что подобные ситуации происходят «тысячи раз» по всему миру. По его мнению, россияне «гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было». Инцидент произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров самолет НАТО не ответил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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