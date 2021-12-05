Захарова обвинила НАТО в угрозе для гражданской авиации

Из-за военных учений НАТО двум гражданским самолетам пришлось изменить эшелоны полетов, сообщила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активность военно-воздушных сил НАТО у границ России создает угрозы для гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что двум пассажирским рейсам пришлось изменить направление и эшелоны полетов над Черным морем из-за учений с участием самолетов-разведчиков альянса.

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Инцидент, о котором сообщила официальный представитель МИД РФ, произошел утром 3 декабря. Над Черным морем, вблизи российской границы был обнаружен самолет-разведчик НАТО, который выполнял полеты с активным снижением высоты с 11 000 метров до 9 200 метров. В ходе учений он пересек гражданский авиационный маршрут. На запросы диспетчеров, по словам представителя МИД, самолет НАТО не ответил.

По данным Росавиации, которые приводит Захарова, из-за учений альянса двум гражданским авиалайнерам пришлось изменить направление и эшелоны полетов. Речь идет о самолете A333 компании «Аэрофлот», летевшем из Израиля в Шереметьево, и мальтийском рейсе CL650, следовавшим из Сочи в Северную Македонию. Захарова заявила, что российские авиационные власти планируют направить ноту протеста к НАТО.

Ранее в МИД России сообщили, что у границ России были обнаружены свыше 50 самолетов-разведчиков и беспилотников Североатлантического альянса. В дипломатическом ведомстве уверены, что таким образом НАТО намеренно провоцирует Москву, проверяя ее на прочность. До этого президент РФ Владимир Путин назвал военные учения альянса в Черном море серьезным вызовом для России. Глава государства отметил, что Минобороны РФ планирует провести ответные маневры в этом регионе.