Госдума хочет ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

07 декабря 2021 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Госдуме хотят бороться с алкоголем в Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников, а также сделать все культурно-массовые мероприятия бесплатными. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — передает слова Хамзаева РИА «Новости». Он также предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия (кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы) бесплатными на этот период, чтобы людям было чем заняться, и они «не спивались». Хамзаев сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, куда будут приглашены МВД, прокуратура, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд. Ранее также сообщалось, что Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников, а также сделать все культурно-массовые мероприятия бесплатными. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — передает слова Хамзаева РИА «Новости». Он также предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия (кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы) бесплатными на этот период, чтобы людям было чем заняться, и они «не спивались». Хамзаев сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, куда будут приглашены МВД, прокуратура, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд. Ранее также сообщалось, что Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.