06 декабря 2021

Госдума хочет ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодняя Москва 2019. Москва, город москва, красная площадь, новый год, огоньки, иллюминация
В Госдуме хотят бороться с алкоголем в Новый год Фото:

В России необходимо ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников, а также сделать все культурно-массовые мероприятия бесплатными. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — передает слова Хамзаева РИА «Новости».

Он также предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия (кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы) бесплатными на этот период, чтобы людям было чем заняться, и они «не спивались». Хамзаев сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, куда будут приглашены МВД, прокуратура, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд.

Ранее также сообщалось, что Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

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В России необходимо ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников, а также сделать все культурно-массовые мероприятия бесплатными. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. «Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — передает слова Хамзаева РИА «Новости». Он также предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия (кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы) бесплатными на этот период, чтобы людям было чем заняться, и они «не спивались». Хамзаев сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, куда будут приглашены МВД, прокуратура, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд. Ранее также сообщалось, что Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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