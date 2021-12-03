03 декабря 2021

Россиянам предрекли дефицит и подорожание алкоголя в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, рубли, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, расходы, убытки
Новые ГОСТы на алкоголь могут стать серьезной проблемой для торговых сетей Фото:

Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Это приведет, как минимум, к подорожанию продукции, так как это потребует дополнительных затрат со стороны производителей, а как максимум — к дефициту товара. До 1 января производители попросту не успеют переклеить контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию «вне закона», — сказал Шапкин в разговоре с «Российской газетой».

Отмечается, что для крупных торговых сетей новые стикеры являются серьезной проблемой. «Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками они стараются не принимать», — отметил Шапкин.

Ранее председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров сообщил, что в 2022 в России также подорожает бытовая техника. В среднем цены на эту категорию товаров вырастут на 15%. Аналитики Fashion Consulting Group также прогнозируют резкое увеличение цен на одежду и обувь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Это приведет, как минимум, к подорожанию продукции, так как это потребует дополнительных затрат со стороны производителей, а как максимум — к дефициту товара. До 1 января производители попросту не успеют переклеить контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию «вне закона», — сказал Шапкин в разговоре с «Российской газетой». Отмечается, что для крупных торговых сетей новые стикеры являются серьезной проблемой. «Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками они стараются не принимать», — отметил Шапкин. Ранее председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров сообщил, что в 2022 в России также подорожает бытовая техника. В среднем цены на эту категорию товаров вырастут на 15%. Аналитики Fashion Consulting Group также прогнозируют резкое увеличение цен на одежду и обувь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...