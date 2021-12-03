Россиянам предрекли дефицит и подорожание алкоголя в 2022 году

04 декабря 2021 в 07:30 Размер текста - 17 +

Новые ГОСТы на алкоголь могут стать серьезной проблемой для торговых сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Это приведет, как минимум, к подорожанию продукции, так как это потребует дополнительных затрат со стороны производителей, а как максимум — к дефициту товара. До 1 января производители попросту не успеют переклеить контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию «вне закона», — сказал Шапкин в разговоре с «Российской газетой». Отмечается, что для крупных торговых сетей новые стикеры являются серьезной проблемой. «Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками они стараются не принимать», — отметил Шапкин. Ранее председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров сообщил, что в 2022 в России также подорожает бытовая техника. В среднем цены на эту категорию товаров вырастут на 15%. Аналитики Fashion Consulting Group также прогнозируют резкое увеличение цен на одежду и обувь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Это приведет, как минимум, к подорожанию продукции, так как это потребует дополнительных затрат со стороны производителей, а как максимум — к дефициту товара. До 1 января производители попросту не успеют переклеить контрэтикетки, а торговые сети вполне могут отказаться принимать такую продукцию «вне закона», — сказал Шапкин в разговоре с «Российской газетой». Отмечается, что для крупных торговых сетей новые стикеры являются серьезной проблемой. «Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками они стараются не принимать», — отметил Шапкин. Ранее председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров сообщил, что в 2022 в России также подорожает бытовая техника. В среднем цены на эту категорию товаров вырастут на 15%. Аналитики Fashion Consulting Group также прогнозируют резкое увеличение цен на одежду и обувь.