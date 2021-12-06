Курганские врачи, недовольные зарплатой, получали 240 000 рублей

Зарплата одного из врачей достигала 240 тыс. рублей в месяц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители депздрава Курганской области выяснили, что в больнице скорой медицинской помощи некоторым врачам неправильно начисляли зарплату, из-за чего один из врачей получал 240 тыс. рублей в месяц, а часть закупок проводилась неправильно. Об этом 7 декабря представители областного правительства сообщили в своем telegram-канале.

«Выявлены факты некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам в период с января по середину ноября 2021 г. К примеру, с учетом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тысяч рублей в месяц», — указано в сообщении.

Они добавили, что были выявлены замечания к закупочной деятельности, которую осуществлял тот же врач. Информацию об этом передали в СУ СК РФ по Курганской области. Власти отметили, что в депздрав обратились сотрудники БСМП Кургана и попросили решить проблему оттока кадров. При этом за последние десять месяцев, по данным властей, зарплата обратившихся составила от 70 до 130 тысяч рублей без учета соцвыплат за работу с больными COVID-19 и дополнительного заработка в частных клиниках.

В начале декабря врачи БСМП написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву. Они жаловались на отток кадров, в том числе по причине низкой зарплаты, и на возникшие из-за этого проблемы. Письмо подписали около 30 медработников. Некоторых из обратившихся пригласили в СК.