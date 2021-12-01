Врачи курганской БСМП попросили главу регионального депздрава решить проблему оттока кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. Об этом URA.RU сообщили авторы обращения.

«Мы, сотрудники БСМП, обращаемся к вам с надеждой, что новое руководство регионального департамента здравоохранения сможет решить все накопившиеся проблемы, которые сейчас просто убивают нашу больницу. Отток кадров: уволились три хирурга, два реаниматолога, два врача УЗ-диагностики, ЛОР-врач», — говорится в обращении.

В частности, отмечается, что из-за низкой зарплаты уволилась заведующая детским ЛОР-отделением, само отделение на базе БСМП закрылось. Также закрыто с увольнением сотрудников отделение ГБО, где проходили лечение и реабилитацию пациенты при отравлении угарным газом.

«На данный момент на два отделения хирургии осталось всего два опытных хирурга, один из которых пенсионного возраста, и три молодых специалиста, нагрузка на которых превышает все мыслимые пределы. Единственный ЛОР врач, заведующий отделением, вынужден курировать больных, оперировать и осуществлять амбулаторный прием за мизерную зарплату, которую снова снижают», — отмечают медики.

По их словам, одному анестезиологу приходится работать на две-три операционных. Ранее в смене дежурили три анестезиолога-реаниматолога, сейчас дежурит, по большей части, один специалист, «молясь о том, чтобы его не вызвали одновременно в два-три места». «Массово увольняются медицинские сестры отделений и фельдшеры скорой помощи», — также говорится в обращении. По словам авторов письма, медработники предпочитают уезжать на север или уходят в стационар с «красной зоной», где зарплаты выше.

Письмо подписали около 30 медработников. В правительстве Курганской области пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах, и некоторые уже согласились.

Скрин: обращение медработников