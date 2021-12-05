Жаловавшихся на зарплату курганских медиков пригласили в СК

Курганские медики из больницы скорой помощи жалуются на зарплату и дефицит кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганских медиков из больницы скорой помощи, которые написали письмо новому главе депздрава Алексею Сигидаеву, вызывают в СУ СК России по Курганской области. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди медперсонала больницы.

«Некоторым сотрудникам позвонили следователи Следственного комитета и пригласили на встречу. Надеемся, что разговор будет касаться выяснения обстоятельств начисления зарплат и причин массовых увольнений сотрудников», — поделили врачи.

При этом медики также рассказали, что в минувшую пятницу их пригласили для разговора в департамент здравоохранения. Однако перед самой встречей позвонили и отменили ее без объяснения причин.

В пресс-службе регионального СУ СК запросили официальный запрос, который был направлен. В пресс-службе правительства ранее поясняли, что после письма медиков Сигидаев глава депздрава взял ситуацию на личный контроль и пообещал разобраться.

Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах и некоторые уже согласились.