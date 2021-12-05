05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Жаловавшихся на зарплату курганских медиков пригласили в СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Курганские медики из больницы скорой помощи жалуются на зарплату и дефицит кадров Фото:

Курганских медиков из больницы скорой помощи, которые написали письмо новому главе депздрава Алексею Сигидаеву, вызывают в СУ СК России по Курганской области. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди медперсонала больницы.

«Некоторым сотрудникам позвонили следователи Следственного комитета и пригласили на встречу. Надеемся, что разговор будет касаться выяснения обстоятельств начисления зарплат и причин массовых увольнений сотрудников», — поделили врачи.

При этом медики также рассказали, что в минувшую пятницу их пригласили для разговора в департамент здравоохранения. Однако перед самой встречей позвонили и отменили ее без объяснения причин.

В пресс-службе регионального СУ СК запросили официальный запрос, который был направлен. В пресс-службе правительства ранее поясняли, что после письма медиков Сигидаев глава депздрава взял ситуацию на личный контроль и пообещал разобраться.

Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах и некоторые уже согласились.

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Курганских медиков из больницы скорой помощи, которые написали письмо новому главе депздрава Алексею Сигидаеву, вызывают в СУ СК России по Курганской области. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди медперсонала больницы. «Некоторым сотрудникам позвонили следователи Следственного комитета и пригласили на встречу. Надеемся, что разговор будет касаться выяснения обстоятельств начисления зарплат и причин массовых увольнений сотрудников», — поделили врачи. При этом медики также рассказали, что в минувшую пятницу их пригласили для разговора в департамент здравоохранения. Однако перед самой встречей позвонили и отменили ее без объяснения причин. В пресс-службе регионального СУ СК запросили официальный запрос, который был направлен. В пресс-службе правительства ранее поясняли, что после письма медиков Сигидаев глава депздрава взял ситуацию на личный контроль и пообещал разобраться. Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах и некоторые уже согласились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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