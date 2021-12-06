В Кургане митрополит опасается, что без QR-кодов не пустят в храм

Курганский митрополит Даниил против введения QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает повсеместное введение QR-кодов не богоугодным делом. По мнению епископа, если Госдума примет соответствующий закон, то региональные власти получат право ограничивать посещение храмов. Об этом священнослужитель рассказал телеканалу «Царьград», сообщается на сайте курганской епархии.

«Я не могу назвать повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом. Наш Спаситель сказал: „Приходящего ко Мне не изгоню вон“ (Ин. 6:37)… …Но если Госдума примет закон о введении QR-кодов, то региональные власти получат право ограничивать посещение храмов. Есть у тебя код — проходи, нет — останешься без церковных служб, Таинств и главного нашего лекарства — Причастия Святых Христовых Тайн. Но если закон человеческий вступает в конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести», — пояснил митрополит Даниил.

Епископ вспомнил, как во время служения в Троице-Сергиевой лавре он посещал следственный изолятор. Даниил уточнил, что попреки принятой кастовой тюремной системе, в церкви все становились равны. «А сейчас нам предлагают разделять людей — на привитых и не привитых, болевших и не болевших, имеющих QR-код и не имеющих его. С этим я как священнослужитель, как епископ согласиться не могу», — пояснил Даниил.

Митрополит подчеркнул, что является сторонником добровольного принципа вакцинации. При этом рекомендовал законодателям хорошо подумать, прежде чем принимать резонансные решения. Епископ считает, что к русского народа особая ментальность и обостренное чувство справедливости. «Там, где есть свобода, где есть добровольность, не может быть ни принуждения, ни любой открытой или скрытой сегрегации людей и тем более — ограничения их в конституционных правах, в том числе права на свободу совести и вероисповедания», — уточнил митрополит.