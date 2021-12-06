06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Пострадавшие при стрельбе в пермском вузе возвращаются к учебе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь, пермский государственный университет
Пострадавшие при стрельбе студенты ПГНИУ ждут окончания дистанта для возвращения в вуз Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Большая часть студентов, которая была ранена во время стрельбы в Пермском университете 20 сентября, вернулась к занятиям. На реабилитации остаются четверо, сообщили в вузе.

«На сегодняшний день 38 студентов ПГНИУ выписались из медицинских учреждений. Из всех пострадавших 34 человека уже приступили к занятиям в вузе, оставшиеся студенты остаются на реабилитации», — говорится в соцсетях университета.

По словам студентки Анаиды Михайловой, которая проходила лечение в Москве, преподаватели дают ей индивидуальные задания. По возможности она посещает онлайн-занятия. «Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось», — говорит она.

Стрельба в ПГНИУ произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова задержали. 7 декабря суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока его содержания в СИЗО. Накануне telegram-канале Mash опубликовал документы, из которых следует, что проверка выявила неисправность сигнализации в университете в день нападения. На технику было выделено 35 млн рублей. В вузе пока не прокомментировали эту информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Большая часть студентов, которая была ранена во время стрельбы в Пермском университете 20 сентября, вернулась к занятиям. На реабилитации остаются четверо, сообщили в вузе. «На сегодняшний день 38 студентов ПГНИУ выписались из медицинских учреждений. Из всех пострадавших 34 человека уже приступили к занятиям в вузе, оставшиеся студенты остаются на реабилитации», — говорится в соцсетях университета. По словам студентки Анаиды Михайловой, которая проходила лечение в Москве, преподаватели дают ей индивидуальные задания. По возможности она посещает онлайн-занятия. «Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось», — говорит она. Стрельба в ПГНИУ произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова задержали. 7 декабря суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока его содержания в СИЗО. Накануне telegram-канале Mash опубликовал документы, из которых следует, что проверка выявила неисправность сигнализации в университете в день нападения. На технику было выделено 35 млн рублей. В вузе пока не прокомментировали эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...