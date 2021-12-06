Пострадавшие при стрельбе в пермском вузе возвращаются к учебе

07 декабря 2021 в 09:58 Размер текста - 17 +

Пострадавшие при стрельбе студенты ПГНИУ ждут окончания дистанта для возвращения в вуз Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Большая часть студентов, которая была ранена во время стрельбы в Пермском университете 20 сентября, вернулась к занятиям. На реабилитации остаются четверо, сообщили в вузе. «На сегодняшний день 38 студентов ПГНИУ выписались из медицинских учреждений. Из всех пострадавших 34 человека уже приступили к занятиям в вузе, оставшиеся студенты остаются на реабилитации», — говорится в соцсетях университета. По словам студентки Анаиды Михайловой, которая проходила лечение в Москве, преподаватели дают ей индивидуальные задания. По возможности она посещает онлайн-занятия. «Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось», — говорит она. Стрельба в ПГНИУ произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова задержали. 7 декабря суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока его содержания в СИЗО. Накануне telegram-канале Mash опубликовал документы, из которых следует, что проверка выявила неисправность сигнализации в университете в день нападения. На технику было выделено 35 млн рублей. В вузе пока не прокомментировали эту информацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Большая часть студентов, которая была ранена во время стрельбы в Пермском университете 20 сентября, вернулась к занятиям. На реабилитации остаются четверо, сообщили в вузе. «На сегодняшний день 38 студентов ПГНИУ выписались из медицинских учреждений. Из всех пострадавших 34 человека уже приступили к занятиям в вузе, оставшиеся студенты остаются на реабилитации», — говорится в соцсетях университета. По словам студентки Анаиды Михайловой, которая проходила лечение в Москве, преподаватели дают ей индивидуальные задания. По возможности она посещает онлайн-занятия. «Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось», — говорит она. Стрельба в ПГНИУ произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова задержали. 7 декабря суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока его содержания в СИЗО. Накануне telegram-канале Mash опубликовал документы, из которых следует, что проверка выявила неисправность сигнализации в университете в день нападения. На технику было выделено 35 млн рублей. В вузе пока не прокомментировали эту информацию.