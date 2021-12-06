СМИ: вузу Перми, где была стрельба, давали 35 млн на сигнализацию

06 декабря 2021 в 21:54 Размер текста - 17 +

Руководством ПГНИУ оплатило установку неисправной сигнализации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета В Пермском государственном университете, где днем 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, не работала сигнализация. Техника, которую закупили на средства из федерального бюджета, была неисправной. Нарушения выявили в ходе проверки, организованной управлением Федерального казначейства. На технику было выделено 35 миллионов рублей. «ПГНИУ приняты и оплачены работы на поставку оборудования для системы видеонаблюдения и его монтаж, оборудования для системы контроля и управления доступом и его монтаж на объектах университета, в неработоспособном состоянии, не отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является неправомерным расходованием средств субсидии на иные цели», — сообщается в документе с результатами проверки, опубликованном в telegram-канале Mash. В целом управление Федерального казначейства оценило ущерб, причиненный вузом, в 35 676 587 рублей. Очевидцы, находившиеся в вузе во время нападения, сообщали что о том, не слышали сирен оповещения. Руководство вуза заявило, что охранник просто не успел нажать тревожную кнопку — его сразу ранили. Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили при задержании. Врачам пришлось ампутировать ему ногу. Сейчас он находится под стражей в СИЗО, где его определили в отряд для инвалидов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пермском государственном университете, где днем 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, не работала сигнализация. Техника, которую закупили на средства из федерального бюджета, была неисправной. Нарушения выявили в ходе проверки, организованной управлением Федерального казначейства. На технику было выделено 35 миллионов рублей. «ПГНИУ приняты и оплачены работы на поставку оборудования для системы видеонаблюдения и его монтаж, оборудования для системы контроля и управления доступом и его монтаж на объектах университета, в неработоспособном состоянии, не отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является неправомерным расходованием средств субсидии на иные цели», — сообщается в документе с результатами проверки, опубликованном в telegram-канале Mash. В целом управление Федерального казначейства оценило ущерб, причиненный вузом, в 35 676 587 рублей. Очевидцы, находившиеся в вузе во время нападения, сообщали что о том, не слышали сирен оповещения. Руководство вуза заявило, что охранник просто не успел нажать тревожную кнопку — его сразу ранили. Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла днем 20 сентября. В результате нападения погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили при задержании. Врачам пришлось ампутировать ему ногу. Сейчас он находится под стражей в СИЗО, где его определили в отряд для инвалидов.