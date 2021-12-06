В Кургане отключат воду в двух микрорайонах и перекроют дорогу

Воду планируют отключить в 13:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 7 декабря из-за коммунальной аварии в микрорайонах Энергетики и Путейском отключат воду, а возле ТРЦ «РИО» перекроют дорогу. Данное сообщение размещено на сайте компании «Водный Союз».

«Устранение аварии на ул. Бажова будет происходить при ограничении водоснабжения и закрытии движения автотранспорта. Сегодня, 7 декабря, на ул. Бажова в районе ТРЦ „РИО“ произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Бажова от ул. Песчаной до ул. Невежина», — указано в сообщении.

В компании добавили, что для устранения аварии придется с 13:00 ограничить водоснабжение в микрорайонах Энергетики и Путейском, в детсаду на ул. Бажова, 1, телецентре, отделении полиции и ТРЦ «Гиперсити». Представители «Водного Союза» отметили, что утечка произошла из-за аварии, поэтому сложно сказать, во сколько будут завершены работы, но по закону отключение воды не может длиться более суток.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят коммунальные аварии. Замены требуют 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

Обновлено в 11:35 по уральскому времени:

«В связи с аварийным ремонтом на сетях водопровода диаметром 1000 мм по ул. Бажова, движение автотранспорта на участке от пер. Песчаный до ул. Невежина будет закрыто с 13:00 07.12.2021 г. до 21:00 12.12.2021 г. Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено в зимнем варианте», — уточнили в «Водном Союзе».