Москву накрыл мощнейший за 70 лет циклон

В ближайшие дни выпадет треть месячной нормы осадков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Москву обрушился сильный снегопад. Последний раз такой циклон был 70 лет назад.

За несколько часов в городе образовались сугробы, достигающие 15 сантиметров. Из-за плохой видимости движение на дорогах затруднено. «Спецтехника в эти минуты расчищает улицы от снежных завалов. В ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет треть месячной нормы осадков», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сегодня в первой половине выпадет большое количество осадков. Несмотря на снегопад, погода в Московской области достигла нуля градусов. На дорогах ожидается гололед из-за температурных скачков, которые продлятся до конца недели.

Такие же снегопады ожидают и другие регионы России. Это Костромская, Тверская, Владимирская, Ярославская, Белгородская, Ивановская и Курская области. Из-за погодных условий водителям советуют воздержаться от пользования автомобилями.