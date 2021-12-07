Москву накрыл мощнейший за 70 лет циклон

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Виды Екатеринбурга, зима, велосипедист, снегопад
В ближайшие дни выпадет треть месячной нормы осадков Фото:

На Москву обрушился сильный снегопад. Последний раз такой циклон был 70 лет назад.

За несколько часов в городе образовались сугробы, достигающие 15 сантиметров. Из-за плохой видимости движение на дорогах затруднено. «Спецтехника в эти минуты расчищает улицы от снежных завалов. В ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет треть месячной нормы осадков», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сегодня в первой половине выпадет большое количество осадков. Несмотря на снегопад, погода в Московской области достигла нуля градусов. На дорогах ожидается гололед из-за температурных скачков, которые продлятся до конца недели.

Такие же снегопады ожидают и другие регионы России. Это Костромская, Тверская, Владимирская, Ярославская, Белгородская, Ивановская и Курская области. Из-за погодных условий водителям советуют воздержаться от пользования автомобилями.

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На Москву обрушился сильный снегопад. Последний раз такой циклон был 70 лет назад. За несколько часов в городе образовались сугробы, достигающие 15 сантиметров. Из-за плохой видимости движение на дорогах затруднено. «Спецтехника в эти минуты расчищает улицы от снежных завалов. В ближайшие двое суток, по прогнозам синоптиков, выпадет треть месячной нормы осадков», — сообщил телеканал РЕН ТВ. Сегодня в первой половине выпадет большое количество осадков. Несмотря на снегопад, погода в Московской области достигла нуля градусов. На дорогах ожидается гололед из-за температурных скачков, которые продлятся до конца недели. Такие же снегопады ожидают и другие регионы России. Это Костромская, Тверская, Владимирская, Ярославская, Белгородская, Ивановская и Курская области. Из-за погодных условий водителям советуют воздержаться от пользования автомобилями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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