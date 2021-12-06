Сетевой гигант в Перми получил крупный штраф за клиента без маски

Ношение маски в магазине обязательно для всех Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Магазин сети «Магнит» в Перми оштрафован за продажу товара покупателю без медицинской маски. Ритейлер по решению суда должен выплатить 500 тыс. рублей.

«Посетитель в кассовой зоне торгового зала магазина находился без средств индивидуальной защиты, при этом кассиром-продавцом ему осуществлялся отпуск товара», — цитирует постановление суда «Новый компаньон». В заседании было отмечено, что такое нарушение выявлено повторно.

Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы выявляют множество нарушений антиковидных мер в торговых сетях. После последней проверки Роспотребнадзор сообщал, что штрафы грозят магазинам сетей «Пятерочка», «Магнит», «Красное и белое», DNS, МТС, пунктам выдачи OZON и СДЭК. С марта 2020 года сотрудники ведомства проверили более 26 тысяч объектов, нарушителей оштрафовали на 99,8 млн рублей, деятельность 197 организаций приостановлена.