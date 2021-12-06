Посетители курганских фитнес-центров смогут вернуть часть денег. Скрин

07 декабря 2021 в 11:53 Размер текста - 17 +

Часть трат на спортзал можно будет вернуть с 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Посетители девяти фитнес-клубов и спортивных учреждений Курганской области смогут получить льготы в этих организациях. Данная информация размещена на сайте Министерства спорта РФ. «Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. <…> В перечень вошли 3836 организаций», — указано в сообщении. В этот перечень попали девять организаций из Курганской области. Семь из них находятся в Кургане, и по одной в Шадринске и Варгашах. Налоговый вычет можно будет получить с 2022 года. Льгота распространяется на траты в размере до 120 тыс. рублей. В перечень организаций, в которых можно получить такой вычет, входят учреждения, где работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего. Сама организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. В перечень вошли девять курганских организаций Скрин: сайт Минспорта РФ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Посетители девяти фитнес-клубов и спортивных учреждений Курганской области смогут получить льготы в этих организациях. Данная информация размещена на сайте Министерства спорта РФ. «Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. <…> В перечень вошли 3836 организаций», — указано в сообщении. В этот перечень попали девять организаций из Курганской области. Семь из них находятся в Кургане, и по одной в Шадринске и Варгашах. Налоговый вычет можно будет получить с 2022 года. Льгота распространяется на траты в размере до 120 тыс. рублей. В перечень организаций, в которых можно получить такой вычет, входят учреждения, где работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего. Сама организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.