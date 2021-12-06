06 декабря 2021

Посетители курганских фитнес-центров смогут вернуть часть денег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, подтягивание, спорт, мышцы, фитнес, зож
Часть трат на спортзал можно будет вернуть с 2022 года Фото:

Посетители девяти фитнес-клубов и спортивных учреждений Курганской области смогут получить льготы в этих организациях. Данная информация размещена на сайте Министерства спорта РФ.

«Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. <…> В перечень вошли 3836 организаций», — указано в сообщении.

В этот перечень попали девять организаций из Курганской области. Семь из них находятся в Кургане, и по одной в Шадринске и Варгашах.

Налоговый вычет можно будет получить с 2022 года. Льгота распространяется на траты в размере до 120 тыс. рублей. В перечень организаций, в которых можно получить такой вычет, входят учреждения, где работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего. Сама организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В перечень вошли девять курганских организаций

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Посетители девяти фитнес-клубов и спортивных учреждений Курганской области смогут получить льготы в этих организациях. Данная информация размещена на сайте Министерства спорта РФ. «Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. <…> В перечень вошли 3836 организаций», — указано в сообщении. В этот перечень попали девять организаций из Курганской области. Семь из них находятся в Кургане, и по одной в Шадринске и Варгашах. Налоговый вычет можно будет получить с 2022 года. Льгота распространяется на траты в размере до 120 тыс. рублей. В перечень организаций, в которых можно получить такой вычет, входят учреждения, где работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего. Сама организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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