06 декабря 2021
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03 декабря 2021

ФСБ узнала об отправке пермяков в лагеря террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Сотрудники ФСБ уличили пермяков в сокрытии террориста Фото:

Трое жителей Пермского края сокрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».

«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителей Пермского края, граждан Российской Федерации Мунаева К.Т., Манаева Р.Р., Асхабова А.С. Указанные граждане, достоверно зная об участии своего знакомого в деятельности международной террористической организации в Сирийской Арабской Республике, не сообщили сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях террористического характера», — поясняется в сообщении УФСБ по Пермскому краю.

Карагайский районный суд приговорил пермяков к судебным штрафам. При этом максимальная санкция по ст. 205.6 УК РФ подразумевает лишение свободы на один год.

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Трое жителей Пермского края сокрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении». «УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителей Пермского края, граждан Российской Федерации Мунаева К.Т., Манаева Р.Р., Асхабова А.С. Указанные граждане, достоверно зная об участии своего знакомого в деятельности международной террористической организации в Сирийской Арабской Республике, не сообщили сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях террористического характера», — поясняется в сообщении УФСБ по Пермскому краю. Карагайский районный суд приговорил пермяков к судебным штрафам. При этом максимальная санкция по ст. 205.6 УК РФ подразумевает лишение свободы на один год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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