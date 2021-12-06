ФСБ узнала об отправке пермяков в лагеря террористов

Сотрудники ФСБ уличили пермяков в сокрытии террориста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Трое жителей Пермского края сокрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».

«УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителей Пермского края, граждан Российской Федерации Мунаева К.Т., Манаева Р.Р., Асхабова А.С. Указанные граждане, достоверно зная об участии своего знакомого в деятельности международной террористической организации в Сирийской Арабской Республике, не сообщили сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях террористического характера», — поясняется в сообщении УФСБ по Пермскому краю.

Карагайский районный суд приговорил пермяков к судебным штрафам. При этом максимальная санкция по ст. 205.6 УК РФ подразумевает лишение свободы на один год.