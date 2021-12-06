Свердловский парламент вернул Екатеринбургу отнятую власть

Власти Екатеринбурга возвращают себе градостроительные полномочия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания утвердили возвращение мэрии Екатеринбурга контроля над девелоперским рынком. Члены парламента в первом чтении приняли проект поправок в закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности…», инициированный губернатором Евгением Куйвашевым, передает корреспондент URA.RU.

«В течение 2021 года [власти города] обеспечили оперативное и качественное решение градостроительных вопросов, входящих в их компетенцию. Проделанная работа свидетельствует о готовности органов местного самоуправления Екатеринбурга к осуществлению градостроительных полномочий в полном объеме», — аргументировал за принятие поправок полпред губернатора в заксобрании Михаил Ершов.

Описывая суть поправок, он заметил, что принятие законопроекта повысит «эффективность осуществления градостроительной деятельности» в Екатеринбурге и позволит сократить сроки «предоставления государственных услуг при осуществлении градостроительных полномочий. Выступавший следом глава комитета по региональной политике Михаил Зубарев уточнил: члены комитета, изучая законопроект, поддержали его единогласно.

Депутаты приняли проект в первом чтении также единогласно: 47 голосов «за». Постановление в целом утвердили 47 членов парламента — один не голосовал.

Свердловские власти забрали градостроительные полномочия у Екатеринбурга в октябре 2015 года — в разгар войны со старой городской командой. Решением парламента минстрой тогда получил контроль над основными строительными решениями. В 2017-м полномочия были возвращены, но лишь частично. В середине 2021 года губернатор Куйвашев инициировал окончательный возврат мэрии контроля над стройками.