Источник сообщил о планах федерального министра в Перми 07 декабря 2021 в 12:26 Размер текста - 17 + Ольга Любимова обсудит в Перми переезд художественной галереи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным. «Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер. Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным. «Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер. Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям