Источник сообщил о планах федерального министра в Перми

Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным.
«Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер.
Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города.
Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным. «Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер. Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города.