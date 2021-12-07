Источник сообщил о планах федерального министра в Перми

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, любимова ольга
Ольга Любимова обсудит в Перми переезд художественной галереи Фото:

Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным.

«Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер.

Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города.

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Министр культуры России Ольга Любимова 8 декабря прилетит в Пермский край. Источники URA.RU сообщают, что в программе визита посещение Пермской государственной художественной галереи, а также совещание с губернатором Дмитрием Махониным. «Любимова посетит галерею. А на совещании с Махониным обсудят текущие проекты и нацпроект „Культура“», — говорит инсайдер. Любимова приедет в Пермь накануне визита премьер-министра Михаила Мишустина 9 декабря. По версии источников, она должна подготовить почву для главы правительства. Предполагается, что Мишустин в Перми посетит галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя ПД-35, который по поручению президента Владимира Путина находится на особом контроле региональных и федеральных властей), а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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