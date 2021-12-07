Вирусолог нашел новый способ добиться коллективного иммунитета

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В России надо ввести зарубежные вакцины, считает вирусолог Георгий Викулов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для более быстрого достижения коллективного иммунитета в России должны появиться зарубежные вакцины. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Я знаю большое количество людей, которые готовы хоть завтра идти и вакцинироваться, если будет доступна зарубежная вакцина, и это их право выбирать существующие препараты», — сообщает Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог также считает, что не стоит пользоваться методом принудительной вакцинации, лучше вести убедительные беседы о преимуществах COVID-прививки. «Важно работать с разными социальными группами, потому как аргументы могут быть совершенно разными для людей молодых, зрелого возраста или для людей пожилых», — считает он.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета можно добиться только за счет высоких темпов вакцинации. Он призывал объем вакцинации в день увеличить в четыре-пять раз.

12 ноября в Госдуму правительство РФ внесло законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Эти нормы будут действовать до 1 июня до 2022 года.

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Для более быстрого достижения коллективного иммунитета в России должны появиться зарубежные вакцины. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «Я знаю большое количество людей, которые готовы хоть завтра идти и вакцинироваться, если будет доступна зарубежная вакцина, и это их право выбирать существующие препараты», — сообщает Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вирусолог также считает, что не стоит пользоваться методом принудительной вакцинации, лучше вести убедительные беседы о преимуществах COVID-прививки. «Важно работать с разными социальными группами, потому как аргументы могут быть совершенно разными для людей молодых, зрелого возраста или для людей пожилых», — считает он. В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета можно добиться только за счет высоких темпов вакцинации. Он призывал объем вакцинации в день увеличить в четыре-пять раз. 12 ноября в Госдуму правительство РФ внесло законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Эти нормы будут действовать до 1 июня до 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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