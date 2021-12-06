В Тюменской облдуме изменился состав ключевой структуры

Депутат Игорь Нак войдет в состав комитета по госстроительству Тюмеснкой облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской облдуме изменится состав комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Соответствующее решение приняли 7 декабря региональные депутаты на очередном заседании комитета, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Включить в состав комитета депутатов Ольгу Швецову и Игоря Нака. Вывести из состава депутата Алексея Салмина», — озвучила проект решения председатель думской структуры Ирина Соколова. По информации депутатов. Салмин перейдет в парламентский комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Члены комитета проголосовали за изменения единогласно. Окончательно они будут утверждены на общем заседании областной думы 16 декабря.