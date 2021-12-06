06 декабря 2021
05 декабря 2021

В Тюменской облдуме изменился состав ключевой структуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, нак игорь, снимает на телефон, чехол для айфона с путиным
Депутат Игорь Нак войдет в состав комитета по госстроительству Тюмеснкой облдумы Фото:

В Тюменской облдуме изменится состав комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Соответствующее решение приняли 7 декабря региональные депутаты на очередном заседании комитета, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Включить в состав комитета депутатов Ольгу Швецову и Игоря Нака. Вывести из состава депутата Алексея Салмина», — озвучила проект решения председатель думской структуры Ирина Соколова. По информации депутатов. Салмин перейдет в парламентский комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Члены комитета проголосовали за изменения единогласно. Окончательно они будут утверждены на общем заседании областной думы 16 декабря.

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В Тюменской облдуме изменится состав комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Соответствующее решение приняли 7 декабря региональные депутаты на очередном заседании комитета, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Включить в состав комитета депутатов Ольгу Швецову и Игоря Нака. Вывести из состава депутата Алексея Салмина», — озвучила проект решения председатель думской структуры Ирина Соколова. По информации депутатов. Салмин перейдет в парламентский комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям. Члены комитета проголосовали за изменения единогласно. Окончательно они будут утверждены на общем заседании областной думы 16 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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