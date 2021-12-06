Больного ковидом пермяка оштрафовали за побег из больницы

Житель Перми сбежал из ковидного госпиталя Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Перми сбежал из «красной» зоны ковидного отделения. За нарушение законодательства суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

«Действия гражданина квалифицированы судьей по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенное в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — сообщили в Орджоникидзевском районном суде Перми. В пресс-релизе отмечается, что обстоятельств, смягчающих ответственность пациента, судьей не установлено.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков штрафуют за отказ носить защитные маски. Так, один нарушил антиковидные нормы в магазине, а другой — находясь в пункте приема вторсырья.