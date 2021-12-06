06 декабря 2021
05 декабря 2021

Больного ковидом пермяка оштрафовали за побег из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, коронавирус, красная зона
Житель Перми сбежал из ковидного госпиталя Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Житель Перми сбежал из «красной» зоны ковидного отделения. За нарушение законодательства суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

«Действия гражданина квалифицированы судьей по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенное в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — сообщили в Орджоникидзевском районном суде Перми. В пресс-релизе отмечается, что обстоятельств, смягчающих ответственность пациента, судьей не установлено.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков штрафуют за отказ носить защитные маски. Так, один нарушил антиковидные нормы в магазине, а другой — находясь в пункте приема вторсырья.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Перми сбежал из «красной» зоны ковидного отделения. За нарушение законодательства суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей. «Действия гражданина квалифицированы судьей по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенное в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — сообщили в Орджоникидзевском районном суде Перми. В пресс-релизе отмечается, что обстоятельств, смягчающих ответственность пациента, судьей не установлено. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков штрафуют за отказ носить защитные маски. Так, один нарушил антиковидные нормы в магазине, а другой — находясь в пункте приема вторсырья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...