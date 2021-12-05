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Пермяка дважды наказали за отказ от ношения маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, рука, медицинская маска
Мужчине присудили штраф за отказ от средств индивидуальной защиты Фото:
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Жителя Перми дважды оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ от ношения медицинской маски. Дело об административном правонарушении в отношении 48-летнего мужчины рассматривалось Орджоникидзевским районным судом, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Мужчина в нарушение введенного на территории Пермского края масочного режима, в октябре находился в пункте приема вторичного сырья без средств индивидуальной защиты. Ранее пермяк привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако это не оказало на него должного влияния, и он вновь совершил аналогичное правонарушение, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по ч 2 ст 20.6.1 КоАП РФ», — отметили в пресс-службе суда.

URA.RU также рассказывало о пермяке, который дважды был привлечен к административной ответственности за отказ от средств индивидуальной защиты. Горожанин находился в магазине без маски и перчаток. Полиция составила в отношении него протокол, а суд оштрафовал на 15 тысяч рублей.

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Жителя Перми дважды оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ от ношения медицинской маски. Дело об административном правонарушении в отношении 48-летнего мужчины рассматривалось Орджоникидзевским районным судом, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Мужчина в нарушение введенного на территории Пермского края масочного режима, в октябре находился в пункте приема вторичного сырья без средств индивидуальной защиты. Ранее пермяк привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако это не оказало на него должного влияния, и он вновь совершил аналогичное правонарушение, в связи с чем был привлечен к административной ответственности по ч 2 ст 20.6.1 КоАП РФ», — отметили в пресс-службе суда. URA.RU также рассказывало о пермяке, который дважды был привлечен к административной ответственности за отказ от средств индивидуальной защиты. Горожанин находился в магазине без маски и перчаток. Полиция составила в отношении него протокол, а суд оштрафовал на 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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